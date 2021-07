Vereadores de Cotia entram de férias

Legislativo

Sessões voltam em agosto







Os 15 vereadores de Cotia entraram de férias neste mês de julho. O anúncio está no portal da Câmara Municipal.





"Atendendo ao disposto no Artigo 60 da Lei Orgânica do Município, a Câmara Municipal de Cotia permanece em recesso parlamentar durante o mês de julho. As Sessões Ordinárias voltam a ser realizadas em agosto", diz o texto.





Durante o período, a câmara informou que os demais serviços seguem funcionando normalmente.





Devido à pandemia de Covid-19, o acesso à Câmara Municipal segue restrito e o atendimento ao público é realizado preferencialmente por e-mail e telefone.