Há 3 dias Cotia não registra mortes por Covid-19

Pandemia

São 632 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia



Desde segunda-feira (19), o município de Cotia não registra mortes causadas pela Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira (22), o número de óbitos está estagnado em 632.A cidade chegou a ficar deIsso porque, do dia 14 de julho ao dia 19, foram registradas oito mortes.O governo de São Paulo classificou 288 cidades que não registraram óbitos neste período e, por isso, elas estariam com os melhores índices pandêmicos.