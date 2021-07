Cotia vacinou mais de duas mil pessoas contra Covid na 1ª noite do ‘corujão’

Vacina

A campanha, chamada de ‘Corujão de Vacinação’, acontece em frente à prefeitura e vai se repetir nesta sexta-feira (23); atendimento é feito exclusivamente com horário marcado

Foto: Vagner Santos





O município de Cotia vacinou, durante a noite desta quarta-feira (21) e a madrugada desta quinta-feira (22), mais de duas mil pessoas contra a Covid-19.





A campanha, chamada de ‘Corujão de Vacinação’, acontece em frente à prefeitura. A imunização vai se repetir nesta sexta-feira (23), das 18h até as 6h.





A vacina está sendo aplicada em pessoas com idade a partir de 30 anos, além de pessoas com comorbidade 18+ e deficiente 18+. O atendimento é feito exclusivamente com horário marcado.





Para fazer o agendamento basta acessar (www.cotia.sp.gov.br) no campo “Clique aqui e agende a sua vacina” na parte superior da página, pelos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis) ou pelo Aplicativo “Saúde Cotia”.