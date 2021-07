Cotia não aplicou doses vencidas da AstraZeneca, afirma Secretaria de Saúde

Vacina

Levantamento do jornal Folha de S.Paulo apontou que 32 cotianos teriam tomado doses vencidas do imunizante





A Secretaria de Saúde de Cotia disse em nota enviada ao Cotia e Cia que, diferentemente do levantamento feito pelo Jornal Folha de S.Paulo, com dados do Ministério da Saúde, o município não aplicou doses da vacina AstraZeneca, que estariam vencidas, na população.

De acordo com o levantamento do jornal, o município teria aplicado 32 doses vencidas deste imunizante contra a Covid-19 (VEJA AQUI).

"Entre os lotes que teriam sido aplicados com prazo de validade vencido está o 4120Z005, que Cotia recebeu no dia 26 de janeiro de 2021 e cujo vencimento era 14 de abril de 2021. As doses foram aplicadas antes da data do vencimento", explicou a secretaria em nota.

Segundo a pasta, o problema é que "a data de atualização do sistema Conect SUS - do Ministério da Saúde - não corresponde à data da aplicação da vacina". De acordo com a secretaria, houve um atraso na informação.

Por fim, a nota pede para que a população verifique o lote anotado em sua carteira de vacinação e, caso haja dúvida, procure a Secretaria de Saúde.