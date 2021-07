32 cotianos tomaram vacina vencida contra Covid-19, segundo jornal

Vacina

Sete unidades públicas e uma privada teriam aplicado doses da AstraZeneca vencidas, mas Secretaria de Saúde do município desmente a informação





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 17H59 DO DIA 02/07/2021 COM A NOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)





Ao todo, 32 cotianos teriam recebido doses vencidas da vacina AstraZeneca, segundo dados do Ministério da Saúde levantados pelo jornal Folha de S.Paulo.





Mas em nota enviada ao Cotia e Cia, logo após a publicação desta reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde desmentiu a informação.





"Entre os lotes que teriam sido aplicados com prazo de validade vencido está o 4120Z005, que Cotia recebeu no dia 26 de janeiro de 2021 e cujo vencimento era 14 de abril de 2021. As doses foram aplicadas antes da data do vencimento", explicou a secretaria em nota.





Confira abaixo os lotes que estariam vencidos





Lote: 4120Z001 - vencida em 29 de março

Lote: 4120Z004 - vencida em 13 de abril

Lote: 4120Z005 - vencida em 14 de abril

Lote: CTMAV501 - vencida em 30 de abril

Lote: CTMAV505 - vencida em 31 de maio

Lote: CTMAV506 - vencida em 31 de maio

Lote: CTMAV520 - vencida em 31 de maio

Lote: 4120Z025 - vencida em 4 de junho





Cotia e Cia conferiu junto à plataforma publicada pela Folha de S.Paulo e constatou que, somente na UBS do Atalaia, teriam sido 15 doses vencidas aplicadas.





Ainda segundo o levantamento do jornal, a UBS Parque São George teria aplicado cinco doses vencidas e a UBS do Jardim Coimbra, três. Já as unidades básicas da Água Espraiada e Caucaia do Alto teriam aplicado duas, mesma quantidade de doses vencidas que teriam sido aplicadas no Hospital Regional de Cotia e no Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem.





O levantamento apontou ainda que o Hospital privado São Francisco teria aplicado uma dose vencida do imunizante.





Mas, segundo a secretaria, o problema é que "a data de atualização do sistema Conect SUS - do Ministério da Saúde - não corresponde à data da aplicação da vacina". De acordo com a secretaria, houve um atraso na informação.





Por fim, a nota pede para que a população verifique o lote anotado em sua carteira de vacinação e, caso haja dúvida, procure a Secretaria de Saúde.





São pelo menos, segundo levantamento da Folha, 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca aplicadas na população brasileira.





As doses foram distribuídas em pelo menos 1.532 municípios brasileiros, de acordo com dados atualizados até o dia 19 de junho.





O que fazer se tomou dose vencida?





Quem recebeu doses de um dos lotes vencidos, é preciso retornar a um posto de saúde e apresentar a carteira de vacinação para registro do erro e receber orientações de como proceder.





Segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra Covid-19, vacinados com doses fora do prazo devem receber uma nova dose pelo menos 28 dias após a dose vencida, já que o imunizante anterior não tem comprovação de proteção.