Cotia abre agendamento para vacinar pessoas acima de 30 anos contra a Covid-19

A partir de segunda-feira (19/07) a cidade de Cotia começa a aplicar a vacina contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 30 anos. A vacinação é feita mediante agendamento no site da Prefeitura ( www.cotia.sp.gov.br ) no campo “Agendamento”, pelos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis) ou pelo Aplicativo “Saúde Cotia”.