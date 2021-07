Prefeitura de Cotia entrega kit merenda de julho nos dias 20 e 21

Destaque

Está marcada para os dias 20 e 21 de julho a entrega do kit merenda aos cerca de 30 mil alunos da rede municipal de ensino. As cestas de alimentos deverão ser retiradas pelos pais ou responsáveis pelo aluno na própria unidade em que o estudante está matriculado. A orientação é para que, se possível, compareça apenas um responsável à escola para evitar aglomerações e filas. Caso haja fila, todos devem respeitar o distanciamento de pelo menos um metro e meio entre si. Será obrigatório o uso de máscara.





Programação do dia 20 de julhoCE DR. DÉLIO LIMA JUNIOREM GASPAR DE GODOI MOREIRAEM ANDRESSA SOARES GOMESEM IDALINA GODINHO DA SILVACE MARIA JOSÉ DOS SANTOSCE VITÓRIA RÉGIAEM MAISA APARECIDA RIBEIROCE DANIELLI ALBUQUER. MATHIASCE MOISES DIAS CORVELOEM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRESCE DORVALINA MARIA DE JESUSEM CAMPININHAEM CÂNDIDO PINTOEM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRAEM JOSÉ MENDES DA SILVAEM ROSA MACIEL DE OLIVEIRAEM VITOR GONÇALVES DE SOUSAEM BENEDICTA VAZ PEDROSO DE ALBUQUERQUEEM EDNÉIA DOS SANTOS PIRESEM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRAEM ERNESTO B. DE CAMARGOEM PROFESSOR JOÃO LUIZ MONTANHEIROCE ODARIA MENDONÇA DA FONSECAEM VICENTINA PIRES DE OLIVEIRAEM JARDIM ISISEM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSOEM MIRANTE DA MATAEM PAULO ZINGGCE BAIRRO SÃO MIGUELEM BAIRRO SÃO MIGUELCE JOSE ROBERTO MACENOEM SAMUEL DA SILVA FILHOEM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRAEM JOCINÉIA DE MELOCE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃOCE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZACE ANTONIO SALGADO OLORESCE JARDIM ARARUAMACE JARDIM DAS GRAÇASCE GRANJA CAROLINAProgramação do dia 21 de julhoEM FRANCISCA M. DE OLIVEIRAEM JARDIM DAS GRAÇASEM JARDIM PANORAMAEM MARIA DO CARMO DE ALM., JORNEM OSNY F. DA SILVEIRA, PROF.DR.EM ROBERTO J.H. LOBO NETO, PROFCEUC-PREF.CARMELINO PIRES DE OLIVEIRAALMOXARIFADO CENTRALEM CRIANÇAS DE COTIAEM ROSA AUGUSTA DE MORAESCE DO ATALAIACE JARDIM NOMURACEUC-EE-DIEGO CRISTIAN BAZILIO CAMARGOEM CAPUTERACE MARIA TEREZA PASTANAEM VICENTE MACIELEM ELYDIA SCOPEL CREMONEZZIEM FLORENTINA FRANC. DE OLIVEIRACE MAGALI DO NASCIMENTO V ARIASEM FRANCISCO CAMILOEM EDUARDO BENJAMIN JAFET ENG,CE JEFFERSON REIS MONTAVAOEM RECANTO SUAVEEM CHÁCARA CANTAGALOEM JARDIM DO ENGENHOEM TERESA B.H.C. MAIAEM JOÃO JAYME J. RICCI AYRESCE RITA HERDUVIRGES FORTESEM DEUSNIL G. DE SOUZACE JARDIM COLIBRICE HO DEH KONGEM JOSÉ DA COSTA CHAVESEM AGUINALDO SOUZA ESTRELAEM ALTAIR DO NASCIMENTOEM HONÓRIO DE SYLOSEM EDITH DOS SANTOS SILVAEM JARDIM ROSALINAEM JARDIM COTIACE JOÃO PIRES MENDESCE WALMOR C. FERRARRETTOEM TURIGUARACE TEREZA RIVERA DA SILVAEM CRIANÇAS DE COTIA IIEM FRANCISCO FERREIRAEM MALVINA DE CASTROEM SILVIO PEDROSOEM RECANTO VISTA ALEGREEM FRANCISCO DE PAULA CARRAROEM PROFESSORA OTÍLIA FREIRE DOS S SHIMADAEM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRAEM PORTAL DA PRIMAVERAEM JOAQUIM MORAES VICTORCE FELIX ALVES FOLHACE YVETH NADER CAVALCANTEEM FRANCISCO A. DE AZEVEDOCE ERNESTO MENDES DA SILVAEM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRAEM SIDRÔNIA NUNES PIRESEM GERALDO GONCALVES DOS SANTOSEM JOAQUIM PEREIRA DA SILVAEM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITEEM JOSÉ GROTOLIEM ILDEFONÇO EMILIANO DE BRITO