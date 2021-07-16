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Destaque

Prefeitura de Cotia entrega kit merenda de julho nos dias 20 e 21

Rudney Oliveira 16.7.21

Confira a programação das entregas.




Está marcada para os dias 20 e 21 de julho a entrega do kit merenda aos cerca de 30 mil alunos da rede municipal de ensino. As cestas de alimentos deverão ser retiradas pelos pais ou responsáveis pelo aluno na própria unidade em que o estudante está matriculado. A orientação é para que, se possível, compareça apenas um responsável à escola para evitar aglomerações e filas. Caso haja fila, todos devem respeitar o distanciamento de pelo menos um metro e meio entre si. Será obrigatório o uso de máscara.



Entrega do kit merenda – Escolas municipais de Cotia

Programação do dia 20 de julho

CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR

EM GASPAR DE GODOI MOREIRA

EM ANDRESSA SOARES GOMES

EM IDALINA GODINHO DA SILVA

CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS

CE VITÓRIA RÉGIA

EM MAISA APARECIDA RIBEIRO

CE DANIELLI ALBUQUER. MATHIAS

CE MOISES DIAS CORVELO

EM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRES

CE DORVALINA MARIA DE JESUS

EM CAMPININHA

EM CÂNDIDO PINTO

EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA

EM JOSÉ MENDES DA SILVA

EM ROSA MACIEL DE OLIVEIRA

EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA

EM BENEDICTA VAZ PEDROSO DE ALBUQUERQUE

EM EDNÉIA DOS SANTOS PIRES

EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA

EM ERNESTO B. DE CAMARGO

EM PROFESSOR JOÃO LUIZ MONTANHEIRO

CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA

EM VICENTINA PIRES DE OLIVEIRA

EM JARDIM ISIS

EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO

EM MIRANTE DA MATA

EM PAULO ZINGG

CE BAIRRO SÃO MIGUEL

EM BAIRRO SÃO MIGUEL

CE JOSE ROBERTO MACENO

EM SAMUEL DA SILVA FILHO

EM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA

EM JOCINÉIA DE MELO

CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO

CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA

CE ANTONIO SALGADO OLORES

CE JARDIM ARARUAMA

CE JARDIM DAS GRAÇAS

CE GRANJA CAROLINA





Programação do dia 21 de julho

EM FRANCISCA M. DE OLIVEIRA

EM JARDIM DAS GRAÇAS

EM JARDIM PANORAMA

EM MARIA DO CARMO DE ALM., JORN

EM OSNY F. DA SILVEIRA, PROF.DR.

EM ROBERTO J.H. LOBO NETO, PROF

CEUC-PREF.CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA

ALMOXARIFADO CENTRAL

EM CRIANÇAS DE COTIA

EM ROSA AUGUSTA DE MORAES

CE DO ATALAIA

CE JARDIM NOMURA

CEUC-EE-DIEGO CRISTIAN BAZILIO CAMARGO

EM CAPUTERA

CE MARIA TEREZA PASTANA

EM VICENTE MACIEL

EM ELYDIA SCOPEL CREMONEZZI

EM FLORENTINA FRANC. DE OLIVEIRA

CE MAGALI DO NASCIMENTO V ARIAS

EM FRANCISCO CAMILO

EM EDUARDO BENJAMIN JAFET ENG,

CE JEFFERSON REIS MONTAVAO

EM RECANTO SUAVE

EM CHÁCARA CANTAGALO

EM JARDIM DO ENGENHO

EM TERESA B.H.C. MAIA

EM JOÃO JAYME J. RICCI AYRES

CE RITA HERDUVIRGES FORTES

EM DEUSNIL G. DE SOUZA

CE JARDIM COLIBRI

CE HO DEH KONG

EM JOSÉ DA COSTA CHAVES

EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA

EM ALTAIR DO NASCIMENTO

EM HONÓRIO DE SYLOS

EM EDITH DOS SANTOS SILVA

EM JARDIM ROSALINA

EM JARDIM COTIA

CE JOÃO PIRES MENDES

CE WALMOR C. FERRARRETTO

EM TURIGUARA

CE TEREZA RIVERA DA SILVA

EM CRIANÇAS DE COTIA II

EM FRANCISCO FERREIRA

EM MALVINA DE CASTRO

EM SILVIO PEDROSO

EM RECANTO VISTA ALEGRE

EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO

EM PROFESSORA OTÍLIA FREIRE DOS S SHIMADA

EM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRA

EM PORTAL DA PRIMAVERA

EM JOAQUIM MORAES VICTOR

CE FELIX ALVES FOLHA

CE YVETH NADER CAVALCANTE

EM FRANCISCO A. DE AZEVEDO

CE ERNESTO MENDES DA SILVA

EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA

EM SIDRÔNIA NUNES PIRES

EM GERALDO GONCALVES DOS SANTOS

EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

EM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE

EM JOSÉ GROTOLI

EM ILDEFONÇO EMILIANO DE BRITO

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