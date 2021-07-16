Prefeitura de Cotia entrega kit merenda de julho nos dias 20 e 21

Confira a programação das entregas.
Está marcada para os dias 20 e 21 de julho a entrega do kit merenda aos cerca de 30 mil alunos da rede municipal de ensino. As cestas de alimentos deverão ser retiradas pelos pais ou responsáveis pelo aluno na própria unidade em que o estudante está matriculado. A orientação é para que, se possível, compareça apenas um responsável à escola para evitar aglomerações e filas. Caso haja fila, todos devem respeitar o distanciamento de pelo menos um metro e meio entre si. Será obrigatório o uso de máscara.
Entrega do kit merenda – Escolas municipais de Cotia
Programação do dia 20 de julho
CE DR. DÉLIO LIMA JUNIOR
EM GASPAR DE GODOI MOREIRA
EM ANDRESSA SOARES GOMES
EM IDALINA GODINHO DA SILVA
CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS
CE VITÓRIA RÉGIA
EM MAISA APARECIDA RIBEIRO
CE DANIELLI ALBUQUER. MATHIAS
CE MOISES DIAS CORVELO
EM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRES
CE DORVALINA MARIA DE JESUS
EM CAMPININHA
EM CÂNDIDO PINTO
EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA
EM JOSÉ MENDES DA SILVA
EM ROSA MACIEL DE OLIVEIRA
EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA
EM BENEDICTA VAZ PEDROSO DE ALBUQUERQUE
EM EDNÉIA DOS SANTOS PIRES
EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA
EM ERNESTO B. DE CAMARGO
EM PROFESSOR JOÃO LUIZ MONTANHEIRO
CE ODARIA MENDONÇA DA FONSECA
EM VICENTINA PIRES DE OLIVEIRA
EM JARDIM ISIS
EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO
EM MIRANTE DA MATA
EM PAULO ZINGG
CE BAIRRO SÃO MIGUEL
EM BAIRRO SÃO MIGUEL
CE JOSE ROBERTO MACENO
EM SAMUEL DA SILVA FILHO
EM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA
EM JOCINÉIA DE MELO
CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA
CE ANTONIO SALGADO OLORES
CE JARDIM ARARUAMA
CE JARDIM DAS GRAÇAS
CE GRANJA CAROLINA
Programação do dia 21 de julho
EM FRANCISCA M. DE OLIVEIRA
EM JARDIM DAS GRAÇAS
EM JARDIM PANORAMA
EM MARIA DO CARMO DE ALM., JORN
EM OSNY F. DA SILVEIRA, PROF.DR.
EM ROBERTO J.H. LOBO NETO, PROF
CEUC-PREF.CARMELINO PIRES DE OLIVEIRA
ALMOXARIFADO CENTRAL
EM CRIANÇAS DE COTIA
EM ROSA AUGUSTA DE MORAES
CE DO ATALAIA
CE JARDIM NOMURA
CEUC-EE-DIEGO CRISTIAN BAZILIO CAMARGO
EM CAPUTERA
CE MARIA TEREZA PASTANA
EM VICENTE MACIEL
EM ELYDIA SCOPEL CREMONEZZI
EM FLORENTINA FRANC. DE OLIVEIRA
CE MAGALI DO NASCIMENTO V ARIAS
EM FRANCISCO CAMILO
EM EDUARDO BENJAMIN JAFET ENG,
CE JEFFERSON REIS MONTAVAO
EM RECANTO SUAVE
EM CHÁCARA CANTAGALO
EM JARDIM DO ENGENHO
EM TERESA B.H.C. MAIA
EM JOÃO JAYME J. RICCI AYRES
CE RITA HERDUVIRGES FORTES
EM DEUSNIL G. DE SOUZA
CE JARDIM COLIBRI
CE HO DEH KONG
EM JOSÉ DA COSTA CHAVES
EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA
EM ALTAIR DO NASCIMENTO
EM HONÓRIO DE SYLOS
EM EDITH DOS SANTOS SILVA
EM JARDIM ROSALINA
EM JARDIM COTIA
CE JOÃO PIRES MENDES
CE WALMOR C. FERRARRETTO
EM TURIGUARA
CE TEREZA RIVERA DA SILVA
EM CRIANÇAS DE COTIA II
EM FRANCISCO FERREIRA
EM MALVINA DE CASTRO
EM SILVIO PEDROSO
EM RECANTO VISTA ALEGRE
EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO
EM PROFESSORA OTÍLIA FREIRE DOS S SHIMADA
EM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRA
EM PORTAL DA PRIMAVERA
EM JOAQUIM MORAES VICTOR
CE FELIX ALVES FOLHA
CE YVETH NADER CAVALCANTE
EM FRANCISCO A. DE AZEVEDO
CE ERNESTO MENDES DA SILVA
EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA
EM SIDRÔNIA NUNES PIRES
EM GERALDO GONCALVES DOS SANTOS
EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
EM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITE
EM JOSÉ GROTOLI
EM ILDEFONÇO EMILIANO DE BRITO