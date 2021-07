Itapevi recebe o título de 'Capital Cultural de SP'

Itapevi

Cidade recebeu esse título do Governo do Estado de São Paulo nesta semana, numa cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes

Foto: Prefeitura de Itapevi





Itapevi é uma Capital Cultural do Estado de São Paulo 2021. A cidade recebeu esse título do Governo do Estado de São Paulo nesta semana, numa cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.

O município foi contemplado no edital “Juntos pela Cultura 2021”, com o projeto “Virada Cultural SP online”, com o investimento de R$ 200 mil.

Neste edital, foi preciso declarar todas as atividades culturais realizadas no município. Com isso, Itapevi obteve consideração de excelência artística pela comissão.





Atualmente, o município tem quatro escolas de artes e ainda realiza uma série de atividades artísticas (como vinha acontecendo antes da pandemia), como a peça teatral Paixão de Cristo, com público de mais de 5 mil pessoas por apresentação, Espetáculos de dança, Mostras de Teatro e a criação da West Side Gallery, uma das maiores galerias de artes urbana do país.





Itapevi tem aproximadamente 4 mil alunos matriculadas nas escolas livres de Teatro, nos cursos Teatro e Circo, na de Artes, com aulas de Desenho Artístico, Artesanato e Escultura, na de Música, com o Centro de Formação Musical Jaci Januário da Silva, com aulas de violão, teclado, saxofone, clarinete, bateria, musicalização, banda sinfônica e banda marcial e na Companhia de Dança, nos cursos de Ballet Clássico e Jazz, Zumba, Dança do Ventre, Capoeira, Street Dance, Hip Hop e Dance Hall, entre outras atividades.





O projeto contou com 161 municípios contemplados no decorrer dos 12 editais lançados, mas somente 20 receberam o título de Capital Cultural do Estado de São Paulo 2021.





As atividades das escolas de Itapevi estão suspensas devido a pandemia da Covid-19, mas com aulas online para a maioria dos cursos.





A Virada Cultural online no estado de São Paulo será realizada em 21 de agosto, com apresentações gravadas e com transmissão nas redes do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura.