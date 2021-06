VÍDEO: Enfermeira descarta seringa com vacina no lixo; Saúde de Cotia diz que dose era excedente

Vacina

Caso ocorreu hoje no polo de vacinação em Caucaia do Alto; em nota, Fiocruz esclareceu que, em cada frasco que contém 2,5ml de vacina – suficiente para aplicar 5 doses - é adicionado 0,8ml a título de segurança





Uma profissional da saúde descartou uma seringa contendo vacina contra a Covid-19 em uma caixa de lixo. O vídeo foi registrado na manhã desta terça-feira (8) no drive-thru do polo de imunização de Caucaia do Alto.

As imagens mostram a profissional com uma seringa na mão direita e o frasco da vacina da Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na mão esquerda. Ao tirar uma quantidade de dose, ela descarta a seringa em uma caixa.O morador que registrou o vídeo pediu para não ser identificado. Ele estava aguardando na fila de carros para que sua mãe pudesse receber a primeira dose do imunizante.

“Eu comecei a filmar porque estava preocupado com o que iam colocar na seringa. Eu vi a enfermeira colocando a dose na seringa e, depois, jogando a mesma seringa dentro da caixa. Quando a gente chegou perto, ela fez uma nova dose. Então, em relação a dose que a minha mãe tomou, eu fiquei tranquilo”, disse.

Ao se aproximar com o carro, ele questionou o que era descartado naquela caixa, e a profissional da saúde respondeu que era lixo, como seringas usadas e agulhas. O morador desconfiou que as doses estavam sendo desviadas.enviou o vídeo para a Secretaria Municipal de Saúde. Em nota, a coordenação técnica da pasta informou que a dose descartada pela profissional era excedente.Cada frasco de vacina produzida pela Fiocruz contém 2,5 ml, quantidade suficiente para administrar cinco doses. De acordo com a Saúde, geralmente, o frasco tem volume superior a essa quantidade e nem sempre o volume a mais é correspondente a uma dose completa (0,5ml).”, explicou.Em nota enviada à reportagem, a Fiocruz esclareceu que, aos 2,5ml necessários para a administração das cinco doses, é adicionado 0,8ml a título de segurança, concluindo um total de 3,3ml por frasco.Leia a nota da Fiocruz abaixo.”