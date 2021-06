Shopping da região promove show romântico gratuito no dia dos namorados

Região

O teatro do Raposo Shopping recebe o show "O melhor de mim" no dia 12 de junho, às 19h.









O Shopping Raposo promove no próximo sábado (12) um show musical de canções românticas. A atração acontecerá no Teatro Raposo – Sala Irene Ravache. Em 1h30, o intérprete Altemar Dutra Jr vai relembrar sucessos do samba e do MPB, além de bolero e serestas no show “O melhor de mim”.

Serviço

Para participar, o cliente deve fazer sua reserva pelo Setor de Atendimento ao Cliente (SAC) do Shopping pelo telefone ou WhatsApp (11) 3732-5000. As vagas são limitadas a 50 pares de ingressos.Para completar o clima de romance, a Praça de Alimentação também estará ambientada com o tema e embalada por música ao vivo.O que: Show “O melhor de mim” com Altemar Dutra JrQuando: 12 de junho, às 19hQuanto: GratuitoOnde: Teatro Raposo – Sala Irene Ravache, no piso Cinema do Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)Capacidade: 100 vagasInscrição: pelo telefone ou whatsapp no (11) 3732-5000 (limitado a duas vagas por CPF)