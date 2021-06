Covid-19: Cotia abre agendamento para vacinar pessoas acima de 50 anos

A Secretaria de Saúde de Cotia abriu agenda para vacinação contra a Covid-19 para o público em geral (sem comorbidades) com idade a partir de 50 anos. O agendamento é obrigatório em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ ou pelos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis). Este público deverá escolher a opção “OUTROS” no campo de “Grupo prioritário” da ficha de cadastro.





O sistema de agendamento bloqueia o acesso assim que as vagas terminarem. Qualquer problema com o agendamento, enviar email para vacinacotia@gmail.com





No local de vacinação será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de agendamento e de endereço. Fazer o cadastro prévio em https://vacinaja.sp.gov.br/ . Todos deverão estar de máscara.





Além deste público, a Secretaria de Saúde de Cotia está com agendamento aberto pessoas com comorbidades com idade a partir de 18 anos (confira a Lista de comorbidades ), motoristas e cobradores com idade a partir de 18 anos, trabalhadores da educação com idade a partir de 45 anos.









Vacinação contra a Covid-19 – 1ª dose





Agendamento obrigatório em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ ou pelos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis).









Pessoas com idade a partir de 50 anos





Apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de agendamento e comprovante de endereço.









Pessoas com comorbidade a partir de 18 anos









Apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de agendamento, comprovante de endereço, comprovação da comorbidade (original e cópia: laudo/relatório/declaração/receita médica com CRM legível e, no caso de hipertenso é preciso apresentar receita de uso contínuo de ao menos um anti-hipertensivo. Deficientes devem apresentar o número do Benefício de Prestação Continuada ou carta médica que conste a deficiência).









Motoristas e cobradores a partir de 18 anos





Apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de residência, comprovante de agendamento, cadastro prévio no Vacina Já ( https://vacisetrans.sp.gov.br/ ), imprimir e levar o QRcode que será gerado OU apresentar declaração da Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia (contato (11) 4703-2617 | (11) 4703-4965).

















Trabalhadores da educação a partir de 45 anos