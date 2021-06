Veja como fica o funcionamento do comércio e de serviços em Cotia durante o feriado de Corpus Christi

Feriado

Região central de Cotia: Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia









O feriado prolongado de Corpus Christi em Cotia seguirá com as mesmas restrições atuais para o funcionamento de estabelecimentos de comércio e serviços. Este feriado foi adiantado em março pela prefeitura como medida para conter o avanço do coronavírus.





De quinta (3) a domingo (6), o município continuará, portanto, na atual fase de flexibilização do Plano SP, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar até as 21h. A capacidade máxima de funcionamento do comércio seguirá em 40%.





Essas medidas permanecerão em vigor até 13 de junho. Elas ocorrem após o estado registrar aumento no número de internações, que voltou a ficar acima dos 80% e de casos do coronavírus.





Pelo novo cronograma, a ampliação de horário e capacidade deve ser liberada a partir de 14 de junho.