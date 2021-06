“Toda população adulta do estado de SP será vacinada até 31 de outubro”, afirma Doria

O governador de São Paulo, Joao Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (2) que toda a população do estado, com mais de 18 anos, será vacinada contra a Covid-19 até o dia 31 de outubro. A previsão, anteriormente, era a imunização ser completa até dezembro.

"São Paulo vai concluir toda a vacinação da sua população até o dia 31 de outubro – toda a população vacinável do estado de são Paulo será vacinada até 31 de outubro. A população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até esta data", disse o governador.

Em setembro do ano passado, Doria chegou a afirmar que a vacinação para a “totalidade da população” seria feita “ao longo dos dois primeiros meses de 2021”, ou seja, entre janeiro e fevereiro deste ano – o que não ocorreu.

Até o momento, foram aplicadas pouco mais de 17,5 milhões de doses. Considerando apenas as pessoas que receberam as duas doses, ou seja, que estão efetivamente protegidas, já são 5,7 milhões imunizados.





Na coletiva desta quarta-feira, o governo passou as datas de vacinação de pessoas sem comorbidade com menos de 54 anos pela primeira vez, veja as datas:





- 01/07 a 20/07: 55 a 59 anos

- 21/07 a 31/07: profissionais da educação de 18 a 44 anos

- 02/08 a 16/08 – 50 a 54 anos

- 17/08 a 31/08 – 45 a 49 anos

- 01/09 a 10/09 – 40 a 44 anos

- 11 /09 a 20/09 – 35 a 39 anos

- 21/09 as 30/09 – 30 a 34 anos

- 1 a 10 de outubro - 25 a 29 anos

- 11 a 31 de outubro - 18 a 24 anos





Por Neto Rossi