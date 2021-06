Poupatempo de Cotia funciona normalmente nesta quinta-feira (3)

Vale lembrar que pelo portal e aplicativo Poupatempo Digital os cidadãos têm à disposição mais de 130 serviços online, que podem ser feitos a qualquer hora e de onde estiver. Pelos canais também é possível fazer o agendamento (obrigatório) para os serviços presenciais.

O atendimento digital já é responsável por cerca de 85% dos serviços do Poupatempo. Entre os mais procurados, estão pesquisa de pontuação, CNH, licenciamento (CRLV-e), funcionalidades da vacinação contra a Covid-19, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, entre outros.

Para auxiliar cidadãos que tenham dúvidas sobre como realizar o atendimento, o site do Poupatempo oferece 20 cartilhas com o passo a passo dos serviços mais procurados. Também está disponível uma série de 16 vídeos tutoriais, que podem ser acessados no portal ou no canal do programa no Youtube, pelo link www.youtube.com/poupatemposp