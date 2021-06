GCM de Osasco atendeu mais de 300 ocorrências envolvendo pancadões e aglomerações neste ano

Segurança Pública

Desde janeiro deste ano, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco atuou em 343 ocorrências, sendo 111 pancadões, 208 operações de apoio ao Departamento de Controle Urbano e 24 em ações conjuntas com a Polícia Militar. Em todas as operações, segundo levantamento da GCM, foram apreendidas mais de 200 motos irregulares.O efetivo, com mais de quinhentos agentes, atende todo tipo de ocorrência, mas, nesse período, registrou aumento das denúncias sobre aglomerações e sobre o funcionamento irregular dos estabelecimentos que atuam além do horário permitido, descumprindo o Plano São Paulo.De acordo com o levantamento da corporação, os pancadões inibidos pela tropa ocorreram com maior frequência na rua Assembleia de Deus, no Jardim Açucará, na zona Norte, na Avenida dos Trabalhadores e ruas Clóvis Assaf, Virgínia Joana da Silva e Apóstolo Felipe, no Jardim Conceição, zona Sul.As equipes também atuaram contra pancadões no Jardim 1º de Maio, Jardim Veloso, Jaguaribe, Olaria do Nino, Recanto das Rosas, Santa Maria, Jardim Novo Osasco e Jardim São Pedro.