SP participa de campanha de coleta de DNA para identificação de desaparecidos

A coleta é voluntária e será realizada entre os dias 14 e 18 de junho. Na Capital Paulista, as coletas serão feitas no centro e na Zona Sul. Ao todo, 12 municípios do estado participam da campanha



Familiares vão poder fornecer material genético para facilitar as buscas e identificação de parentes desaparecidos em São Paulo. O Governo do Estado aderiu à campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo objetivo é abastecer o Banco Nacional de Perfis Genéticos e, por meio de exames biológicos, auxiliar na eventual identificação de desaparecidos.

O DNA do próprio desaparecido também poderá ser extraído de itens de uso pessoal, tais como: escova de dentes, escova de cabelo, aparelho de barbear, aliança, óculos, aparelho ortodôntico, dente de leite, amostra de cordão umbilical. Esses materiais também poderão ser entregues nos pontos de coleta da campanha.





A campanha, que ocorrerá em todos os estados brasileiros, foi lançada no dia 25 de maio pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Brasil registra cerca de 80 mil casos de pessoas desaparecidas por ano.





Banco Nacional de Perfis Genéticos





Criado em 2013, com o objetivo principal de auxiliar investigações criminais por meio da perícia de material genético, o Banco Nacional de Perfis Genéticos conta com menos de 3 mil amostras cadastradas de material genético de parentes de pessoas desaparecidas.





De acordo com o Ministério da Justiça, o uso da tecnologia de ponta pode ajudar na localização por meio da identificação de vínculo genético de pessoas encontradas com as cadastradas no banco nacional.





LOCAIS DA COLETA EM SP





São Paulo





IML Centro





Endereço: AV. DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR 600. CEP: 05403-000





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









IML Sul





Endereço: R. IRMA GABRIELA 42. CEP: 04571-130





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Santo André:





IML Santo André





Endereço: Av. Príncipe de Gales 821. CEP: 09060-650





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Americana:





IML Americana





Endereço: Av. ANGELO PASCOTE 90. CEP: 13478-800





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Araçatuba:





IML de Araçatuba





Endereço:R. JORDANO GOTARDI 482. CEP: 16018-120





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Araraquara:





IML de Araraquara





Endereço: R. MARTINHO GERHARD ROLFSEN, 939. CEP: 14801-095





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Bauru:





IMl de Bauru





Endereço: R. PASCOAL LUCIANO 374. CEP: 17010-110





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Campinas:





IML de Campinas





Endereço: R. BARÃO DE PARNAÍBA, 300. CEP: 13013-170





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Presidente Prudente:





IML de Presidente Prudente





Endereço: R. DARIO MACHADO DE CAMPOS, 285. CEP: 19013-590





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Ribeirão Preto:





IML de Ribeirão Preto





Endereço: R. SÃO SEBASTIÃO, 1339. CEP: 14015-040





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Santos:





IML de Santos





Endereço: R. Martins Fontes 1215. CEP: 11085-010





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









São José do Rio Preto





IML de São José do Rio Preto





Endereço: R. Dr. Prisciliano Pinto, 1320. CEP: 15025-065





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









São José dos Campos





IML de São José dos Campos





Endereço: Av. Pres. JUSCELINO KUBITSCHEK, 7575. CEP: 12220-000





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br









Sorocaba:





IML de Sorocaba





Endereço: R. Comendador Abílio Soares 380 18046-690





Familiar, agende sua coleta pelo e-mail: DNAfamiliares@policiacientifica.sp.gov.br