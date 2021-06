Cotia vacinou contra a gripe 29% do público-alvo; meta do Ministério da Saúde é de 95%

Vacina

De acordo com a Secretaria de Saúde, a procura pela vacina está acontecendo, mas em um ritmo abaixo do esperado



Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia aplicou a vacina contra a gripe em 24.456 pessoas até agora, o que corresponde a 29% do público-alvo da campanha. A média está bem abaixo do que a recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal.





No último sábado (29), a cidade realizou o Dia D de vacinação contra a gripe em 17 unidades de saúde do município, mas apenas 3.058 pessoas compareceram para serem vacinadas.





De acordo com a Secretaria de Saúde, a procura pela vacina está acontecendo, mas em um ritmo abaixo do esperado. “Temos menos de 45% de cobertura das crianças, por exemplo. Sabemos da importância das vacinas e esta contra a gripe aumenta a proteção contra casos agravados de síndromes respiratórias. As pessoas que podem, devem se imunizar”, avaliou Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.





Nesta etapa da campanha, estão sendo atendidos idosos com idade a partir de 60 anos, trabalhadores da educação da rede pública e privada, indígenas, crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, puérperas (mulheres que deram à luz o bebê há no máximo 45 dias), gestantes e trabalhadores da saúde.





Para ser vacinado, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e, se tiver, caderneta de vacina. No caso das crianças, a caderneta é obrigatória.





Quem tomou uma das doses da vacina contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e a recomendação é para que se a pessoa já tomou a 1ª dose contra a Covid e está há menos de 14 dias da 2ª, que finalize a imunização contra a Covid-19 e, depois de 14 dias, tome a vacina contra a gripe.