São Roque restringe funcionamento de bares e restaurantes neste fim de semana

São Roque

Complexo turístico Vila Don Patto, em São Roque. Foto: Reprodução / Facebook Vila Don Patto





A Prefeitura de São Roque vai restringir o funcionamento de bares e restaurantes para apenas drive-thru neste final de semana (12/06 e 13/06), quando se comemora o Dia dos Namorados. As informações são do G1.





A decisão foi tomada pelo comitê de combate à Covid-19, em reunião na manhã desta quarta-feira (9). O comércio varejista não será afetado pelas novas restrições.





A medida, segundo o governo municipal, se faz necessária já que a cidade está com a ocupação de leitos nos hospitais públicos e privados próxima da superlotação e os restaurantes do Roteiro do Vinho vêm registrando aglomerações frequentes aos finais de semana.





A prefeitura também considerou dados de datas comemorativas passadas, nas quais houve registro de alto fluxo de turistas, principalmente no Roteiro do Vinho. A multa para os estabelecimentos que desrespeitarem a determinação municipal será dobrada, de R$ 5 mil para R$ 10 mil, e os recorrentes serão fechados com suspensão do alvará de funcionamento