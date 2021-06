Cotia antecipa vacinação para pessoas com mais de 50 anos, mas site apresenta instabilidade

Vacina

Muitos moradores não conseguiram realizar o agendamento no site da prefeitura; de acordo com o cronograma do governo de SP, a faixa etária com mais de 50 anos só seria imunizada a partir do dia 20 de julho







A Secretaria de Saúde de Cotia abriu novamente nesta quarta-feira (9) a agenda para vacinação contra a Covid-19 para o público em geral (sem comorbidades) com idade a partir de 50 anos. Mas muitos munícipes estão com dificuldades em acessar o site da prefeitura para realizar o procedimento.





Na noite desta terça-feira (8), a secretaria já havia anunciado a imunização para essa faixa etária, mas cerca de 30 minutos depois, o link para o agendamento, que é obrigatório, não estava mais disponível.





A prefeitura divulgou um e-mail caso a pessoa não consiga fazer o agendamento pelo site, que é o vacinacotia@gmail.com





Questionada para saber o que houve com o site, a prefeitura não retornou o nosso contato até o momento.





De acordo com o cronograma do governo de São Paulo, a faixa etária com mais de 50 anos só seria imunizada a partir do dia 20 de julho.