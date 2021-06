Cotia reabre agendamento para vacinar pessoas acima de 40 anos contra a Covid-19

Vacina

Após 3 dias sem novos agendamentos, prefeitura abriu agendamento para os dias 24 e 25/06.





A Secretaria de Saúde de Cotia abriu agenda nos dias 24 e 25/06 para vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade a partir de 40 anos e pessoas com comorbidade 18+, nos três polos (Cotia, em frente à Prefeitura; Granja Viana e Caucaia do Alto). O agendamento é obrigatório em www.cotia.sp.gov.br “Agendamento Vacina Covid-19” ou pelos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis).

Pessoas com idade a partir de 40 anos deverão escolher a opção “OUTROS” no campo de “Grupo prioritário” da ficha de cadastro. O sistema de agendamento bloqueia o acesso assim que as vagas terminarem.

No local de vacinação será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de agendamento e de endereço. Fazer o cadastro prévio em https://vacinaja.sp.gov.br/. Quem fizer o agendamento no grupo prioritário “comorbidade ou deficiência permanente” será obrigado a apresentar documento médico que comprove tal condição. Todos deverão estar de máscara.