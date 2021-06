Audiência pública vai debater futura licitação do transporte alternativo em Cotia

Transporte Público

Audiência, que acontecerá de modo virtual, será realizada no dia 14 de julho



A Secretaria de Transportes e Mobilidades de Cotia vai realizar no dia 14 de julho, às 14h, uma audiência pública virtual para apresentar os estudos da futura licitação para a concessão do transporte público alternativo na cidade.





A informação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (22).





Após a transmissão virtual, o envio de perguntas, questionamentos e/ou sugestões será realizado por e-mail para o endereço setram.compras@cotia.sp.gov.br até o dia 21 de julho de 2021.





Será usado o aplicativo Zoom para transmitir a reunião.





De acordo com o portal 'Diário do Transporte', o município contratou sem licitação em janeiro deste ano a empresa GPO Sistran Engenharia Ltda com a finalidade de atualizar os estudos econômicos do projeto básico para delegação do serviço alternativo de transporte, operado com veículos de pequeno porte.





O valor do contrato, assinado no dia 20 de janeiro de 2021, foi de R$ 31.875,22 e com prazo de três meses.





No Diário Oficial do Estado do dia 03 de dezembro de 2020, a prefeitura já havia publicado inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa.