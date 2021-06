Roubos e furtos voltam a subir em Cotia no mês de maio

Segurança Pública

Estatísticas foram divulgadas nesta sexta-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo



Os registros de roubos e furtos em Cotia, no mês de maio, tiveram alta novamente. As ocorrências de estupro também subiram, e foi registrado o primeiro latrocínio de 2021. Os dados estatísticos foram divulgados na tarde desta sexta-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Os registros de roubos e furtos em Cotia, no mês de maio, tiveram alta novamente. As ocorrências de estupro também subiram, e foi registrado o primeiro latrocínio de 2021. Os dados estatísticos foram divulgados na tarde desta sexta-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

O número de roubos, no geral, aumentou 33,8%, em comparação com o mês de abril. Já as ocorrências de furtos, nas quatro delegacias da cidade, subiram 45% no mesmo período.

Em números gerais, foram registrados, em maio, 170 furtos - o maior índice do ano - e 91 roubos, enquanto que, em abril, foram 117 furtos e 68 roubos.

Furtos de veículos foram 29 em maio e 28 em abril; roubos de veículos foram 20 em abril e 23 no mês passado. Com isso, maio teve, até agora, o maior registro dessas ocorrências em 2021.

Também foram abertos sete boletins de ocorrências de estupro em Cotia no mês passado - três a mais que em abril. Maio também registrou o primeiro latrocínio do ano na cidade.

OUTROS DADOS

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o número de prisões efetuadas também subiu no mês de maio. Foram registradas 42% a mais que no mês de abril - de 33 para 47.

No mesmo período, foram 14 ocorrências registradas por tráfico de drogas, oito a mais que no quarto mês do ano.