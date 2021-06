Pedágios da Raposo Tavares, Rodoanel e demais rodovias de SP terão aumento de 8%

Mobilidade

Reajuste entra em vigor na próxima quarta-feira (1).







De acordo com a Artesp, o reajuste foi baseado na correção da inflação pelo indicador econômico IPCA, entre junho de 2020 e maio de 2021.



Valores na região: Na Raposo Tavares na altura da cidade de São Roque a tarifa passará de R$ 9,60 para R$10,40.



Na rodovia Castelo Branco na cidade de Barueri de R$ 4,50 para R$4,90, na cidade de Itapevi de R$ 9,00 para R$ 9,80 e Osasco de R$ 4,50 para R$ 4,90.





No Rodoanel Oeste a tarifa vai subir de R$ 2,20 para R$ 2,40.





As tarifas de pedágio no estado de São Paulo terão aumento de 8,05% a partir da próxima quinta-feira (1). A autorização da Agência Reguladora de Transporte (Artesp) para o reajuste foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (25).Com a mudança, o pedágio mais caro do estado que é Riacho Grande/Piratininga (Km 31 da Anchieta/ Km 32 da Imigrantes) passa a custar R$ 30,20. O valor atual é de R$28.