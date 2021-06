Prefeitura fecha balada clandestina em Carapicuíba, realiza teste de Covid e detecta um infectado

Pandemia

A Prefeitura de Carapicuíba fechou uma balada clandestina na madrugada desta sexta-feira (25) no Parque Santa Tereza. O estabelecimento foi lacrado e autuado pela fiscalização.





A operação teve apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Secretaria de Saúde.





Segundo a prefeitura, na balada tinham 51 pessoas, a maioria sem máscara, fazendo o consumo de bebidas alcoólicas e narguilé.





A Secretaria Municipal de Saúde fez a testagem de todas as pessoas e, segundo a pasta, um frequentador testou positivo para Covid-19.





O secretário de Segurança Pública de Carapicuíba, Alexandre Rodrigues, disse que em todas as ações, a partir de agora, serão realizadas as testagens.





“Mais uma madrugada na qual a gente espera que quem não está trabalhando esteja em casa se cuidando. Mas infelizmente 51 jovens estavam no estabelecimento totalmente inadequado, sem documentação e sem estar seguindo as regras da vigilância por conta da pandemia. Em todas as ações que fizermos agora iremos realizar a testagem. Apesar de ter mais de 500 mil mortos no Brasil, há pessoas que ainda não têm consciência de se proteger contra a Covid-19”, enfatizou.





Segundo a prefeitura, Carapicuíba é a primeira cidade do Estado de São Paulo a fazer a testagem de todos em uma operação de fiscalização.