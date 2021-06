PSOL convoca ato contra governo Bolsonaro na Praça da Matriz, em Cotia

Mobilização

Manifestação que ocorrerá no sábado (19) faz parte das mobilizações do chamado #19J; pelo menos 246 cidades no Brasil já confirmaram a realização de manifestações contra o governo



Foto: Reprodução / Redes sociais









O Psol de Cotia e o movimento Povo Sem Medo convocam para este sábado (19) um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A manifestação está marcada para às 13h na Praça da Matriz e deve percorrer o centro da cidade.





De Cotia, os manifestantes seguirão para São Paulo, onde movimentos populares, sindicatos e partidos de oposição estarão ocupando as ruas no ato chamado de #19J.





Segundo os organizadores, as reivindicações do ato em Cotia também cobrarão agilidade e melhor organização da vacinação, além de medidas da prefeitura no combate à fome.





Pelo menos 246 cidades no Brasil já confirmaram a realização de manifestações contra o governo Bolsonaro no sábado.





A expectativa dos organizadores é superar os atos do mês passado. No #29M, mais de 200 cidades registraram protestos.





Além do repúdio ao governo, os manifestantes exigem vacinação imediata e a volta do auxílio emergencial de R$ 600 enquanto durar a pandemia.