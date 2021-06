Itapevi oferece pernoite em hotel para cerca de 30 pessoas em situação de rua na cidade

Serviço Social

Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi





Desde o início de junho, a Prefeitura de Itapevi está oferecendo pernoite em hotel para cerca de 30 pessoas em situação de rua na cidade. O implemento do serviço, já pelo segundo ano consecutivo, tem como objetivo garantir a segurança e a saúde das pessoas que vivem nas ruas, durante as baixas temperaturas do inverno. A hospedagem noturna inclui também banho quente.





As vagas são disponibilizadas para as pessoas em situação de rua abordadas pela equipe de busca ativa, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Itapevi.





O ingresso para o pernoite, segundo a prefeitura, é realizado apenas por meio de encaminhamento do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), que faz o transporte dos acolhidos ao hotel. Pela manhã, todos retornam ao centro para atendimento social.





O serviço não dispõe de alimentação, mas as pessoas em situação de rua cadastradas no programa recebem um cartão com QRCode que dá direito à gratuidade em todas as refeições no Bom Prato (café da manhã, almoço e jantar), de segunda-feira a domingo.





“O acolhimento das pessoas em situação de rua é feito sempre de maneira espontânea. Embora todos os serviços oferecidos tenham como objetivo exclusivo manter a saúde deste público, nem todas as pessoas em situação de rua aceitam participar porque se recusam a seguir as regras sociais exigidas pelo programa”, explica a prefeitura.