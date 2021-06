Prefeitura de Cotia convoca aprovados em concurso de 2017

A Prefeitura do Município de Cotia tornou pública a convocação de três candidatos aprovados no Concurso Público Municipal, Edital nº 02/2017, para o cargo de professor de educação básica II Português, veja abaixo a lista:

CARLA SILVA NAKAMURA LUCIANA MASSAI DO CARMO EVA CRISTINA DA SILVA

Os interessados deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, situado à Rua José Augusto Pedroso, 235 – Vila São Francisco de Assis – Cotia/SP, no período de 05 (cinco) dias úteis, a partir de 29/06/2021, para retirarem a relação de documentos exigidos para a posse, que deverá dar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação.