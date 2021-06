Prefeitura de Vargem Grande pede ‘paciência’ para quem não consegue agendar vacinação

Vargem Grande paulista

Prefeitura abriu o agendamento para vacinar pessoas com idade a partir de 40 anos sem comorbidades, mas acessos simultâneos acabaram gerando lentidão na plataforma; VGP aplicou apenas 64,8% das doses recebidas até o momento







A Prefeitura de Vargem Grande Paulista pediu “paciência e compreensão” aos munícipes que estão com dificuldades em realizar o agendamento da vacinação contra a Covid-19 no site.





abriu o agendamento para vacinar pessoas com idade a partir de 40 anos sem comorbidades. O anúncio foi feito nas redes sociais da prefeitura nesta segunda-feira (14). A administração municipalO anúncio foi feito nas redes sociais da prefeitura nesta segunda-feira (14).





Mas após a divulgação, diversas pessoas comentaram que não estavam conseguindo realizar o procedimento. A maioria dos comentários diz que toda as datas já estão indisponíveis ou então que o site apresenta erro pouco antes de finalizar o cadastro.





“Gostaríamos de informar que Vargem Grande Paulista foi uma das primeiras cidades a antecipar o calendário da vacinação para pessoas a partir de 40 anos. Isso gerou muitos acessos simultâneos em nossa página, causando a lentidão do sistema e até mesmo travando a plataforma de agendamento. Novas datas serão liberadas conforme disponibilidade de doses. Portanto fiquem tranquilos, pois a vacina estará garantida a todos. Pedimos neste momento paciência e compreensão”, disse em nota a prefeitura nas redes sociais.





Em 627º lugar no ranking de imunização entre as 645 cidades do Estado de São Paulo, Vargem Grande Paulista vacinou 19% da população, segundo o portal Vacinômetro, do governo paulista. Da primeira dose, foram 10.219 aplicadas até o momento.





Ainda de acordo com o Vacinômetro, o município recebeu 22.852 doses da vacina contra o coronavírus, mas aplicou até agora apenas 14.812, o que representa 64,8% das doses recebidas.