Prefeitura de Cotia explica lentidão no agendamento da vacina: “50 mil acessos em 24h”

Vacina

Em nota ao Cotia e Cia, a prefeitura disse que as equipes responsáveis já estão atuando no sentido de melhorar a plataforma e dar mais funcionalidade ao sistema







Após ter anunciado na noite desta quarta-feira (16) o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 40 anos, o site da Prefeitura de Cotia começou a apresentar maior instabilidade.





Muitos munícipes não conseguiram realizar o agendamento nos polos de imunização. Os que conseguiram, relataram que fizeram de madrugada ou que obtiveram êxito após inúmeras tentativas.





Em nota ao Cotia e Cia, a prefeitura explicou que com a redução da faixa etária atendida pela vacinação contra a Covid-19, os acessos simultâneos ao site e à plataforma de agendamento tiveram um grande aumento.





“Esta situação está causando lentidão no sistema. No entanto, as equipes responsáveis já estão atuando no sentido de melhorar a plataforma e dar mais funcionalidade ao sistema”, garantiu.





Ainda de acordo com a prefeitura, o site e a plataforma de agendamento estão registrando uma média de 50 mil acessos em um intervalo de 24 horas, “sempre que novos horários são disponibilizados para agendamento”.