Cotia deve receber nos próximos dias doses da vacina da Janssen

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Estado da Saúde; a vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicada em dose única; distribuição será para todos os municípios do estado



Foto: Reprodução/Scott Olson/Getty Images/France Presse







A Secretaria de Estado da Saúde informou ao Cotia e Cia, nesta sexta-feira (25), que Cotia e as demais cidades do estado de São Paulo devem receber, neste final de semana, doses da vacina da Janssen, que passa a ser o quarto imunizante contra a Covid-19 em utilização no Brasil.







O Brasil recebeu nesta manhã um lote com 2,5 milhões de doses da vacina da Janssen, doadas pelos Estados Unidos. Na terça-feira (22), 1,5 milhão do imunizante, comprado pelo Ministério da Saúde, já havia sido entregue ao país e 300 mil na quinta (24).

A vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicada em dose única. Ela pode ser armazenada por pelo menos 3 meses, em temperaturas de 2°C a 8°C, equivalente a geladeiras normais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial do imunizante da Janssen no Brasil em 31 de março de 2021.

