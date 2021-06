Polícia de Barueri prende dupla com mais de 3 mil porções de cocaína e maconha

Ainda foram apreendidos um veículo, balanças de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico



Foto: Divulgação / Polícia Civil





A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (1º), dois rapazes, de 26 anos, que foram surpreendidos armazenando 3.260 porções de drogas em uma casa no Jardim Santa Mônica, em Barueri. Um veículo e outros materiais usados para o tráfico foram apreendidos.





A ação foi deflagrada por agentes do 1º Distrito Policial da cidade que estavam em diligências para combater o comércio ilícito de entorpecentes quando identificaram um imóvel residencial que era utilizado para depósito e armazenamento das substâncias.





Os policias então foram até o endereço apurado e realizaram campana, até que perceberam que um suspeito saiu a bordo de um veículo Ford/Ka, sendo que após breve acompanhamento foi abordado. No assoalho do passageiro, foram encontrados 111 pinos com cocaína.





O motorista admitiu a propriedade da droga e confirmou que havia mais na residência de onde ele tinha saído. Em continuidade às diligências, os policiais retornaram até o imóvel, onde outro suspeito foi flagrado no momento em que tentava se desfazer de duas sacolas.





Durante vistoria na casa, foram localizados 30 pacotes com 28 pinos de cocaína, dois pacotes com pó branco e o restante da droga apreendida em três sacolas que foram jogadas pelo segundo suspeito na casa vizinha e que se encontra desabitada.





Ao todo, foram recolhidos 2.860 microtubos com cocaína e 400 porções de maconha. Além das substâncias, ainda foram recolhidas duas balanças de precisão, 7 mil pinos vazios, faca e diversas anotações da movimentação financeira proveniente do crime.





Os materiais foram encaminhados à perícia e os dois envolvidos presos em flagrante e indiciados por tráfico de drogas.