Após denúncia, GCMs realizam operação para tentar localizar corpo em Cotia

Segurança Pública

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia faz na manhã desta quinta-feira (3) uma operação na região do Morro do Macaco. A corporação recebeu uma denúncia de que havia um corpo no local.





As buscas, que acontecem nesse momento na rua da Contemplação e na rua da Paz, contam com o apoio do canil da Guarda Civil Municipal de Jundiaí.





Cotia e Cia apura as informações que serão acrescentadas aqui a qualquer momento.