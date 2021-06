PM flagra desmatamento em área de proteção ambiental em Embu das Artes

Embu das Artes

Ações foram realizadas no âmbito da Opera Huracan II

Foto: Reprodução / PM Ambiental









A Polícia Militar flagrou degradação ambiental em duas áreas de proteção localizadas nas cidades de Embu das Artes e São Lourenço da Serra , na Grande São Paulo. Foram aplicados mais de R$ 2 mil em multas.





Na Estrada do Japonês, no bairro Ressaca, na cidade de Embu das Artes, a equipe constatou desmatamento de 0,01 ha de vegetação nativa, secundária em estágio início de regeneração, para a construção de um barraco.





No local reside uma família, sendo que a moradora acompanhou a vistoria e informou não possuir autorização relacionado ao desmatamento e alegou estar tentando a autorização junto a prefeitura local. A área foi embargada e a mulher multada em R$ 55.





Em um terreno na Estrada João Antônio Despezio, no Jardim Despezio, no município de São Lourenço da Serra, foi constatada a degradação contra recursos da flora em três áreas, a partir da retirada da vegetação.





Ao todo, somaram-se 0,3 hectares de área destruída, sendo elaborados três Autos de Infrações Ambientais (AIA), conforme resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima), resultando em mais de R$ 2.125 em multas.





As duas ações foram realizadas por equipes do 1º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), que estavam em fiscalização no âmbito da Operação Huracan II, em áreas de proteção e recuperação aos mananciais.