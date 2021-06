PM apreende mais de 50 quilos de drogas em Embu das Artes

Segurança Pública

Durante as buscas, equipes encontraram sete tijolos e 8.530 porções menores de maconha, 5.400 microtubos de cocaína e 8.135 pinos de crack e 17 pacotes de pasta base de cocaína.

Foto: Divulgação / Polícia Militar





A Polícia Militar apreendeu mais de 56 quilos de drogas que foram encontrados em uma ‘casa bomba’, localizada no bairro Pirajussara, na cidade de Embu das Artes. A ocorrência aconteceu nesta quinta-feira (24).





A ação foi deflagrada por uma equipe do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com apoio dos cães farejadores Colt e Duke e de militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv).





Os PMs estavam em patrulhamento no âmbito da Operação Narco Brasil quando um dos cães mudou de comportamento ao passar em frente a uma casa desabitada indicando a possibilidade de ali haver drogas.





As equipes ingressaram no imóvel e durante as buscas encontraram sete tijolos e 8.530 porções menores de maconha, 5.400 microtubos de cocaína e 8.135 pinos de crack e 17 pacotes de pasta base de cocaína.





Os entorpecentes, que somaram 56,85 quilos, foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC), responsável pela perícia. A ocorrência foi apresentada na delegacia do município.