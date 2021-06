Grupo pede para passageiros desembarcarem e ateia fogo em ônibus em estrada de Cotia

Transporte Público

Ataque ocorreu na noite deste sábado (26) na Estrada da Roselândia; segundo o motorista, as pessoas entraram no coletivo com um galão de combustível e uma arma



Foto: Reprodução / Redes sociais





Cerca de seis pessoas, que ainda foram identificadas, atearam fogo em um ônibus metropolitano gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), por volta das 20h deste sábado (26), na Estrada da Roselâdia, em Cotia.





Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, encontraram o Corpo de Bombeiros controlando as chamas. Segundo o motorista, as pessoas entraram no coletivo com um galão de combustível e uma arma. Eles pediram para que todos os passageiros desembarcassem e atearam fogo.





Por questões de segurança, a empresa Benfica BBTT, operadora do veículo, retirou, na noite de ontem, os demais ônibus de circulação.





“Devido a atos de vandalismo, nossos ônibus das linhas 468, 489 e 815 estão sendo recolhidos. Estamos estudando se outras linhas serão recolhidas também. Infelizmente quem sofre é novamente o usuário do transporte coletivo”, disse a empresa em suas redes sociais.





O caso foi registrado como incêndio e dano qualificado pela Delegacia de Cotia, que solicitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC).





Ainda não foi revelado o motivo do ataque