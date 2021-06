Aeroporto de São Roque recebe autorização para operar voos internacionais

O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, em São Roque, recebeu da Agência Nacional de Aviação Executiva (ANAC) a autorização para operar voos internacionais.





Segundo a empresa, também foram expedidas autorizações pela Receita Federal, Polícia Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) para a operação de voos internacionais.





Construído em uma área de 5,2 milhões de m2, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo está localizado no km 60 da Rodovia Presidente Castello Branco, com fácil acesso aos principais polos de negócios da capital. E ainda, faz parte do Empreendimento Urbanístico Integrado Catarina, composto também pelo Shopping Catarina Fashion Outlet.