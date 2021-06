Ovos de Páscoa começam a ser entregues pela Prefeitura de Cotia aos alunos do município

Educação

Segundo o prefeito Rogério Franco, as cerca de 30 mil unidades de chocolate foram doadas por empresas e ficaram em estoques desde o início de abril; ovos serão entregues juntos com o kit merenda até a próxima segunda-feira (14)



Foto: Reprodução / Facebook





Os ovos de Páscoa começaram a ser entregues nesta quinta-feira (10), juntamente com o kit merenda, aos alunos da rede municipal de Cotia. Segundo o prefeito Rogério Franco, as cerca de 30 mil unidades de chocolate foram doadas por empresas e ficaram em estoques desde o início de abril.





O atraso para a entrega dos ovos de Páscoa ocorreu, segundo a prefeitura, devido a um problema burocrático com a licitação das cestas de alimento, já que os chocolates seriam entregues juntos com elas. A última entrega do kit merenda ocorreu em 15 de março deste ano.





Após ser cobrado pelas famílias, Franco chegou a dizer em uma live, realizada no dia 29 de abril, que a entrega dos ovos de Páscoa não era obrigação da prefeitura.





“A prefeitura não tem obrigação de entregar ovos de Páscoa. Nós fazemos isso de coração. Nós guardamos esses ovos de páscoa nos nossos estoques. A hora que nós finalizarmos a licitação, que é o processo administrativo que nós temos que cumprir, conseguiremos entregar. Gente, não tem problema, se vai ser no mês de maio, mas nós vamos levar esses ovos de chocolate para as crianças”, disse, na ocasião.





(veja aqui). A licitação foi concluída no final de maio. A empresa contratada para fornecer o kit merenda, estimado em R$ 24 milhões para um período de um ano, foi a Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos, de São Caetano do Sul, região do ABC Paulista





Com o problema da licitação resolvido, os kits serão entregues nas escolas municipais até a próxima segunda-feira (14), de acordo com o cronograma da Secretaria de Educação de Cotia.