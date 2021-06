Com cada cesta a R$ 67, contrato do kit merenda de Cotia é estimado em R$ 2 milhões por mês

Educação

Contrato de um ano foi firmado com uma empresa de São Caetano do Sul, região do ABC Paulista; segundo a licitação, serão entregues 29.850 unidades por mês



Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia









A Secretaria de Educação de Cotia realizou o contrato do kit merenda no valor estimado em R$ 24 milhões para um período de um ano com a empresa Cathita Comercialização e Distribuição de Alimentos, de São Caetano do Sul, região do ABC Paulista. A informação foi publicada no Diário Oficial do município.Segundo a ata de registro de preços, publicada no Portal da Transparência da Prefeitura de Cotia, serão entregues 29.850 unidades por mês, com o preço unitário de R$ 67, o que corresponde ao valor de R$ 2 milhões mensais.

Cada kit será composto por 11 itens, entre eles, arroz, sal, fubá e açúcar refinado. O pacote de arroz de 5 quilos, por exemplo, da marca Dona Zezé, sairá pelo valor de R$ 26 a unidade. O leite em pó integral, da marca Danky, está registrado com o preço de R$ 10,80 (confira os demais valores no final da reportagem).Comparando com a licitação anterior, cada cesta está R$ 10 mais cara, já que, na ocasião, os kits, com os mesmos itens, saíram por R$ 57 cada.O kit merenda será entregue novamente em junho, entre os dias 10 e 14. A prefeitura não realizou a entrega das cestas de alimentos, nos meses de abril e maio, por alegar problemas burocráticos na realização de uma nova licitação.Arroz 5 kg (Dona Zezé) – R$ 26,00Feijão Carioca 1 kg (Dona Malu) – R$ 6,58Açúcar Refinado 1 kg (Porto Alegre) – R$ 2,98Leite em pó integral 400 g (Danky) – R$ 10,80Macarrão Espaguete 500 g (Flor de Liz) – R$ 1,40Macarrão Mini Fusili 500 g (Mosmann) – R$ 2,49Molho de tomate 340 g (Milleva) – R$ 0,80Fubá 500 g (Sinhá) – R$ 1,00Farofa de mandioca 250 g (Ki Natural) – R$ 4,00Óleo de soja 900 ml (Coamo) – R$ 8,47Sal refinado 1 kg (Master) – R$ 0,71*Ainda é acrescentado em cada kit um saco plástico que reveste os itens, no valor de R$ 1,00 cada.