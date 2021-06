Mudança de regras na Zona Azul pega cotianos de surpresa

Importante

Sem avisar os munícipes, a Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia solicitou à empresa Dinâmica, responsável por gerenciar a Zona Azul na cidade, algumas alterações nas regras do serviço.

Entre as mudanças, que já começaram a valer a partir desta segunda-feira (21), só poderão ser vendidas uma ou duas horas de serviço, não mais existindo a regularização. Caso o motorista exceda o tempo de limite de duas horas, o veículo será autuado.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em desacordo com as regras previstas pela sinalização é uma infração grave de trânsito. A multa é de R$195,23, além de quatro pontos na CNH.

É considerado período de estacionamento o intervalo de tempo compreendido entre a emissão do comunicado e o comparecimento ao posto para o pagamento. "Motivo pelo qual deve ser quitado o serviço público imediatamente após o estacionamento do veículo", diz o documento.

Desde 2017 motoristas tinham até 24h para realizar o pagamento da zona azul. As mudanças efetivadas na Zona Azul não foram publicadas no site oficial da Prefeitura de Cotia. Procurada pela reportagem para dar esclarecimentos, a prefeitura não retornou até o fechamento desta matéria.

Onde comprar tíquete de zona azul em Cotia?

Além de comércios credenciados, os créditos de zona azul podem ser adquiridos em cabines instaladas pela Secretaria (veja os endereços abaixo) ou pelo aplicativo Panda Parking Em Cotia, a cobrança de zona azul é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e, aos sábados, das 9h às 13h.





Endereço Postos autorizados região Cotia Av. Nossa Senhora de Fátima, 321 Banca Informativa Av. Nossa Senhora de Fátima, 833 Clarindo Informática Av. Professor Manoel J. Pedroso, 188 Lanchonete Maçã Verde Av. Professor Manoel J. Pedroso, 340 Connect Celular Av. Professor Manoel J. Pedroso, 503 Top Casa & Tudo Av. Professor Manoel J. Pedroso, 1347 Cabine Av. Professor Manoel J. Pedroso, 1611 Banca de Jornal Tem de Tudo R. Água Marinha, 186 Irmãos Pedroso - Mat. De Construção R. Água Marinha, 45 Clínica Estética R. Angelo Prado Sobrinho, 53 Rose Cosméticos R. Batista Cepelos, 150 Lembrim R. Benedito Lemos Leite, 43 Bicicletaria Kennedy R. Dez de Janeiro, 219 JC Cartuchos R. Ernesto Lemos Leite, 198 Café Encanto R. Guido Fecchio, 379 Madri Educacional R. Guido Fecchio, 395 BB Sound R. Jorge Caixe, 108 Ótica Portão R. Katar Name, 96 ND Presentes R. Lopes de Camargo, 56 Bazar Crys R. Safira, 10 Speddy Cell R. Senador Feijó, 110 Cabine R. Topázio, 571 Vitória Informática