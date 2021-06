1ª dose da vacina contra Covid foi aplicada em 28,9% da população cotiana

Vacina

Segundo o portal Vacinômetro, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 84,4% das doses recebidas

Até a tarde desta terça-feira (22), 73.409 cotianos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo o portal Vacinômetro, do governo paulista.

Com mais 22.609 aplicações da segunda dose, o total de imunizações foi de 96.018 pessoas.

No entanto, o governo de São Paulo enviou para o município 113.770 doses. Isso significa que a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 84,4% das doses recebidas.

Por mais que a cidade tenha se antecipado com a imunização de pessoas com mais de 40 anos, Cotia ainda encontra-se na 523ª posição no ranking de vacinação contra a Covid.