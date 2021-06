Cotia registra 174 casos de coronavírus em 24 horas

Destaque

O município de Cotia registrou, nas últimas 24 horas, 174 casos confirmados de coronavírus.

De segunda (21) para terça-feira (22), também foram contabilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde mais três mortes.

Desde o início da pandemia, a cidade registrou 13.317 casos de Covid-19 e 592 óbitos causados pela doença.

Os três últimos cotianos vítimas da covid tinham menos de 50 anos.

De acordo com a secretaria, 75 pacientes que moram em Cotia continuam internados com sintomas do coronavírus. Segundo a pasta, 12.414 cotianos se recuperaram da doença.