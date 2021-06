Governo de SP prorroga fase de transição até o dia 30 de junho

SP

Inicialmente, a previsão era de que a etapa se encerrasse no dia 14 de junho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9) durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes









O estado de São Paulo registrou, na terça-feira (8), 11.189 pacientes internados com covid-19 em unidades de terapia intensiva e 13.358 em enfermarias. No total, o estado soma 24.547 internados. O número supera a previsão dada pelo Comitê de Gerenciamento de Covid-19 do governo paulista para um eventual novo aumento da pandemia.



O governo do estado de São Paulo prorrogou a fase de transição do plano de flexibilização econômica até o dia 30 de junho. Inicialmente, a previsão era de que a etapa se encerrasse no dia 14 de junho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9) durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.A medida se dá por orientação dos especialistas na área da Saúde, que temem o recrudescimento da pandemia de Covid-19.Desta forma, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes estão autorizados a operar até 21h com capacidade de 40% de ocupação.