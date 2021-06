Vereador de Cotia sugere a inclusão de garis em grupo prioritário de vacinação contra Covid-19

Vacina

Indicação do vereador Edson Silva foi lida durante a sessão da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira (15)



Foto: Reprodução





O vereador Edson Silva (Repub) solicitou ao prefeito Rogério Franco incluir todos os garis em grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, em Cotia. A indicação foi lida durante a sessão da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira (15).





Em sua justificativa, o parlamentar explica que os profissionais da limpeza urbana não deixaram de realizar suas tarefas desde a primeira onda da pandemia, enquanto muitos permaneceram em seus lares durante esse período.





“Esses profissionais permaneceram e permanecem nas ruas, trabalhando para a população. Assim sendo, com o objetivo de proporcionar maior segurança a esses profissionais, conto com o acolhimento favorável do Poder Executivo a esta propositura”, diz Silva.