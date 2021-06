Hospital de Cotia tem 80% dos leitos de UTI Covid-19 ocupados, segundo Estado

Saúde

Já os leitos de enfermaria, também para pacientes com covid, estão com 78% de lotação. Unidade dispõe de 30 leitos de UTI Covid-19 e 36 de enfermaria







O Hospital Regional de Cotia (HRC) está com 80% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinados para pacientes infectados com a Covid-19, ocupados.





Já os leitos de enfermaria, também para pacientes com covid, estão com 78% de lotação. Os números foram apurados pela reportagem junto à Secretaria de Estado da Saúde na sexta-feira (11).





Segundo a pasta, a unidade dispõe de 30 leitos de UTI Covid-19 e 36 de enfermaria. A secretaria destaca que essas taxas de ocupação podem variar em virtude de fatores como altas, óbitos ou transferências.





Como o Hospital de Cotia atende pacientes de municípios vizinhos, a prefeitura realizou um convênio de 28 leitos, sendo oito de UTI e 20 clínicos, com o hospital privado São Camilo, na Granja Viana, para atender pacientes com suspeita e também diagnosticados com Covid-19.





Além dos 28 leitos do São Camilo, a cidade conta com mais 43 leitos públicos divididos entre os três prontos atendimentos. No entanto, não são todos para pacientes com covid-19. Desses leitos na rede pública do município, nove são de emergência, 21 para casos moderados e 13 para casos mais leves.





A Secretaria de Saúde de Cotia deixou de informar em seus boletins epidemiológicos a taxa de ocupação dos leitos municipais. Cotia e Cia fez contato com a prefeitura para saber o motivo, mas não obteve retorno.





Confira abaixo a estrutura do município





Nos três Prontos Atendimentos:





9 leitos vermelhos





21 leitos amarelos





13 leitos verdes









Hospital São Camilo





8 leitos com suporte ventilatório





20 leitos de enfermaria





Total de leitos: 71









Hospital Regional de Cotia





30 leitos de UTI Covid





36 leitos de enfermaria Covid





Total – 66 leitos