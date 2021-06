População adulta do Estado de SP será vacinada até 15 de setembro, afirma governo; veja datas

Vacina

Anúncio foi feito em coletiva de imprensa na tarde deste domingo (13)



O governo de São Paulo antecipou em 30 dias o calendário de vacinação contra a Covid-19. Segundo o governo, até 15 de setembro todos os adultos do estado já terão recebido a primeira dose de vacina. É uma antecipação de um mês em relação ao calendário que havia sido anunciado na última quarta-feira (9).O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva de imprensa no início da tarde deste domingo (13). De acordo com Doria, a alteração considera as próximas remessas de doses dos imunizantes que o estado irá receber do Ministério da Saúde: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen.Pessoas de 50 a 59 anos de idade: de 16 a 22 de junho;Pessoas de 43 a 49 anos de idade: de 23 a 29 de junho;Pessoas de 40 a 42 anos de idade: 30 de junho a 14 de julho;Pessoas de 35 a 39 anos de idade: 15 de julho a 29 de julho;Pessoas de 30 a 34 anos de idade: de 30 de julho a 15 de agosto;Pessoas de 25 a 29 anos de idade: de 16 a 31 de agosto;Pessoas de 18 a 24 anos de idade: de 1º a 15 de setembro