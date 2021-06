Caucaia pode ter sensação térmica de apenas 4 ºC nesta semana

Destaque

Temperatura vai despencar na região a partir de terça-feira (29).









Em Caucaia do Alto, a sensação térmica pode chegar a apenas 5ºC na madrugada de quinta-feira (1), confira abaixo a previsão do tempo para essa semana:





CAUCAIA DO ALTO:







Mínima: 14°C Máxima: 24°C

Sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada





28/06





Mínima: 13°C Máxima: 21°Cmax





29/06

Mínima: 11°C Máxima: 16°C Tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia

30/06

Mínima: 9°C Máxima: 15°C Sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada

01/07

Mínima: 7°C Máxima: 14°C - SENSAÇÃO TÉRMICA na madrugada 5ºC Céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia

02/07

Mínima: 6°C Máxima: 23°C - SENSAÇÃO TÉRMICA na madrugada 4ºC Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens









Com informações de Jornal do Tempo e ClimaTempo.

