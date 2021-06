Contagem regressiva: saiba quantos dias faltam para você tomar a vacina contra Covid-19

Vacina

Governo de SP antecipou em 15 dias calendário de vacinação para pessoas acima de 18 anos; plataforma chamada de ‘Dia da Esperança’ permite que cada cidadão de SP acompanhe quantos dias faltam até a data prevista para sua imunização





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (9) a antecipação em 15 dias do calendário de vacinação para pessoas acima de 18 anos contra o coronavírus. Com isso, toda população adulta do estado será imunizada até o dia 18 de outubro, segundo o governo.





Também nesta quarta, o governo lançou o Dia da Esperança, ferramenta que disponibiliza a contagem regressiva para imunização de toda população de SP, de acordo com cada faixa etária.





O novo recurso está disponível na plataforma Vacina Já e foi desenvolvido pelas secretarias de Comunicação e da Saúde, em parceria com a Prodesp, para garantir mais transparência ao processo de vacinação.





Confira aqui. A ferramenta permite que cada cidadão de SP acompanhe quantos dias faltam até a data prevista para sua imunização contra a Covid-19.





A ferramenta Dia da Esperança será atualizada diariamente com a contagem regressiva de cada grupo. O cronograma entrará na reta final em 111 dias, quando será iniciada a imunização do último grupo do cronograma estabelecido pelo Governo de SP.