Governo de SP entrega Terminal Carapicuíba com 6 plataformas para 17 linhas de ônibus

Mobilidade

Construído pela EMTU, a obra faz parte do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo, com 11 km de extensão; frota total é de 102 ônibus



Foto: Divulgação





O governo de São Paulo entregou nesta terça-feira (15) o Terminal Metropolitano Carapicuíba, que poderá beneficiar até 100 mil passageiros diariamente por meio da integração com os ônibus do transporte municipal e com os trens da CPTM. O investimento foi de R$ 29,2 milhões.





Construído pela EMTU, empresa vinculada à Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos, a obra faz parte do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo, com 11 km de extensão.





O terminal conta com 17 linhas de ônibus distribuídas em seis plataformas cobertas, sendo 6 linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU e 11 serviços municipais de Carapicuíba. A frota total é de 102 ônibus.





Linhas intermunicipais que operam no Terminal Metropolitano Carapicuíba





307 – Carapicuíba (terminal rodoferroviário de Carapicuíba) / cotia (km 24 – rodovia Raposo Tavares) *Esta linha faz ponto final no terminal





020 – Carapicuíba (Vila Dirce) / Osasco (Vila Yara) via Avenida dos Autonomistas





022 – Carapicuíba (Vila Dirce) / Osasco (Vila Yara) via Osasco (Centro)





134 – Barueri (Parque Viana) / Osasco (Centro)





345 – Barueri (Vale Do Sol) / Osasco (Vila Yara)





428 – Barueri (Jardim Do Líbano) / Osasco (Vila Yara)