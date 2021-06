Em 24h, Cotia registra 9 mortes por Covid-19; sete vítimas tinham menos de 60 anos

Destaque

Número de óbitos registrados de ontem (14) para hoje (15) representa 40% das mortes no mês de junho; 572 cotianos já perderam a vida para a doença desde o início da pandemia

O município de Cotia registrou nas últimas 24 horas nove mortes causadas pela Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem hoje 572 óbitos confirmados desde o início da pandemia.



Ainda de acordo com o boletim desta terça-feira (15), a cidade contabiliza 12.712 casos confirmados de coronavírus e 76 internações de pacientes residentes de Cotia.

O número de mortes confirmadas de ontem (14) para hoje (15), representa 40% dos óbitos no mês de junho. Entre as mortes registradas, estão a de seis homens, com idades entre 28 e 72 anos, e três mulheres, de 47 a 60 anos. Das nove últimas vítimas do coronavírus em Cotia, sete tinham menos de 60 anos.