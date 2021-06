GCM fecha casa de show em Osasco que fazia festa clandestina com 200 pessoas

Segurança Pública

Viaturas foram até o local após denúncia recebida pela Central de Operações Integradas (COI)



Foto: Reprodução / GCM de Osasco









A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco fechou na madrugada desta quarta-feira (9) uma casa de show no bairro Helena Maria que fazia uma festa clandestina com cerca de 200 pessoas.





De acordo com a GCM, as viaturas foram até o local após uma denúncia que recebeu pela Central de Operações Integradas (COI). Na casa de eventos, os agentes encontraram as pessoas aglomeradas assistindo a um show.





O público foi dispersado e informado sobre o risco de aglomeração durante a pandemia da covid-19, e o estabelecimento foi lacrado.